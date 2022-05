Covid, le ultime news. Il bollettino: 36.042 casi, 91 morti. Tasso di positività al 13,7% (Di lunedì 16 maggio 2022) Calano i ricoveri ordinari (-257) e le terapie intensive (-1). Come emerge dal report esteso dell'Iss, sono stati segnalati 438.726 casi di reinfezione da Covid, pari al 3,6% del totale dei contagi notificati. Omicron presente al 100% in Italia: la sottovariante BA.2 è dominante, ma si registrano casi di BA.4 e BA.5 Leggi su tg24.sky (Di lunedì 16 maggio 2022) Calano i ricoveri ordinari (-257) e le terapie intensive (-1). Come emerge dal report esteso dell'Iss, sono stati segnalati 438.726di reinfezione da, pari al 3,6% del totale dei contagi notificati. Omicron presente al 100% in Italia: la sottovariante BA.2 è dominante, ma si registranodi BA.4 e BA.5

Advertising

stop_fake_news_ : AGI - Sono 27.162 i nuovi casi di Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 36.042 di ieri ma con un… - saccogen : RT @laltra_opinione: Una buona notizia: per la prima volta da marzo tornano sotto il milione gli attualmente positivi per il #Covid in Ital… - laltra_opinione : Una buona notizia: per la prima volta da marzo tornano sotto il milione gli attualmente positivi per il #Covid in I… - wamnews_italian : Gli Emirati Arabi Uniti annunciano 323 nuovi casi di COVID-19, 303 recuperi, nessun decesso nelle ultime 24 ore… - wamnews_italian : 9.482 dosi di vaccino COVID-19 somministrate nelle ultime 24 ore: MoHAP -