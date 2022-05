Covid, la ricetta di Francesco Vaia per l'autunno: "Il virus si batte anticipandolo" (Di lunedì 16 maggio 2022) «I dati sono in discesa costante, contrariamente a quanto dicono i catastrofisti». Francesco Vaia, direttore dello Spallanzani, l'Istituto nazionale malattie infettive di Roma, invita gli italiani a stare tranquilli. Allo stesso tempo, però, mette in chiaro che la lotta al Covid non è finita. Non bisogna commettere l'errore di farci trovare impreparati in autunno. «Se vogliamo evitare una recrudescenza - spiega Vaia a Il Tempo - dobbiamo giocare d'anticipo, perché il nemico si contrasta preparandoci quando siamo in tempo. Anticipiamo le mosse». I dati in discesa di cui parla il direttore dello Spallanzani sono chiari. I pazienti Covid ricoverati nelle terapie intensive sono 347, quelli nei reparti ordinari 7.532. I morti registrati ieri sono 62. La media giornaliera nell'ultima ... Leggi su iltempo (Di lunedì 16 maggio 2022) «I dati sono in discesa costante, contrariamente a quanto dicono i catastrofisti»., direttore dello Spallanzani, l'Istituto nazionale malattie infettive di Roma, invita gli italiani a stare tranquilli. Allo stesso tempo, però, mette in chiaro che la lotta alnon è finita. Non bisogna commettere l'errore di farci trovare impreparati in. «Se vogliamo evitare una recrudescenza - spiegaa Il Tempo - dobbiamo giocare d'anticipo, perché il nemico si contrasta preparandoci quando siamo in tempo. Anticipiamo le mosse». I dati in discesa di cui parla il direttore dello Spallanzani sono chiari. I pazientiricoverati nelle terapie intensive sono 347, quelli nei reparti ordinari 7.532. I morti registrati ieri sono 62. La media giornaliera nell'ultima ...

