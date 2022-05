Covid Italia, Speranza: “150mila vite salvate dai vaccini” (Di lunedì 16 maggio 2022) (Adnkronos) – “Sono 150mila le vite salvate dalla campagna vaccinale nel nostro Paese, secondo uno studio dell’Iss. Questi numeri eclatanti sono più forti di ogni manifestazione no vax”. Queste le parole del ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenuto a un’iniziativa pubblica a La Spezia a sostegno della candidata del centrosinistra Piera Sommovigo. Nonostante lo scudo vaccinale e i dati in miglioramento tuttavia il ministro mantiene sempre la linea della prudenza. “Siamo ancora dentro una battaglia – ricorda – non la considero conclusa, quella degli ultimi due anni che ci ha visto fronteggiare il Covid. Ma ora abbiamo strumenti nuovi, abbiamo una nuova capacità di rispondere a questa fase non facile”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 16 maggio 2022) (Adnkronos) – “Sonoledalla campagna vaccinale nel nostro Paese, secondo uno studio dell’Iss. Questi numeri eclatanti sono più forti di ogni manifestazione no vax”. Queste le parole del ministro della Salute, Roberto, intervenuto a un’iniziativa pubblica a La Spezia a sostegno della candidata del centrosinistra Piera Sommovigo. Nonostante lo scudo vaccinale e i dati in miglioramento tuttavia il ministro mantiene sempre la linea della prudenza. “Siamo ancora dentro una battaglia – ricorda – non la considero conclusa, quella degli ultimi due anni che ci ha visto fronteggiare il. Ma ora abbiamo strumenti nuovi, abbiamo una nuova capacità di rispondere a questa fase non facile”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

