Covid: in Lombardia 1.440 nuovi casi e 19 decessi (Di lunedì 16 maggio 2022) Con 12.706 tamponi effettuati è di 1.440 il numero di nuovi positivi al Covid registrati in Lombardia, con un tasso di positività in discesa all'11,3% (ieri era al 12,2%). Il numero dei ricoverati ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 16 maggio 2022) Con 12.706 tamponi effettuati è di 1.440 il numero dipositivi alregistrati in, con un tasso di positività in discesa all'11,3% (ieri era al 12,2%). Il numero dei ricoverati ...

Advertising

fattoquotidiano : STASERA A #REPORTRAI Per sollecitare la missione russa in Lombardia nelle ore più terribili della prima ondata d… - SkyTG24 : Covid #Lombardia, il bollettino: 1.440 nuovi casi. I ricoveri sono 916 - VivereMilano : Covid, l’aggiornamento quotidiano delle vaccinazioni in Lombardia - AnsaLombardia : Covid: in Lombardia 1.440 nuovi casi e 19 decessi. Tasso di positività all'11,3%, ricoveri in calo nei reparti |… - discoradioIT : Covid: in Lombardia 1.440 nuovi casi e 19 decessi - Lombardia - -