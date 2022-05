Covid, in Campania incidenza in calo al 14,54%, nove vittime (Di lunedì 16 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 1.431 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 9.836 test esaminati. Il tasso di incidenza prosegue la sua discesa, attestandosi al 14,54% contro il 15,7 di ieri. nove le vittime registrate nelle ultime 48 ore. Resta stabile a quota 35 l’occupazione dei posti letto nelle terapie intensive, mentre quella delle degenze scende a 569 (-6). L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 16 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 1.431 i nuovi positivi alin, su 9.836 test esaminati. Il tasso diprosegue la sua discesa, attestandosi al 14,54% contro il 15,7 di ieri.leregistrate nelle ultime 48 ore. Resta stabile a quota 35 l’occupazione dei posti letto nelle terapie intensive, mentre quella delle degenze scende a 569 (-6). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

