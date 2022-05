Cosa fa oggi Marco Maccarini, nuovo naufrago all’Isola dei Famosi (Di lunedì 16 maggio 2022) Il suo volto è stato uno dei più amati di MTV, ma la carriera di Marco Maccarini è stata ricca di trasmissioni televisive e progetti che lo hanno visto lavorare anche per altre reti televisive. Ora è pronto a sbarcare come naufrago all’Isola dei Famosi, dove dovrebbe entrare a far parte del survival show a partire dalla serata di lunedì 16 maggio. Ma negli anni ha preso parte a diversi progetti, anche al di fuori della televisone. Marco Maccarini, carriera e progetti del conduttore Classe 1976, Marco Maccarini ha esordito nel mondo dello spettacolo molto presto, la sua vena artistica era evidente già quando era ragazzo e suonava per le strade di Torino come Cabaret Baudelaire. La svolta, però, è arrivata quando ha preso parte ai ... Leggi su dilei (Di lunedì 16 maggio 2022) Il suo volto è stato uno dei più amati di MTV, ma la carriera diè stata ricca di trasmissioni televisive e progetti che lo hanno visto lavorare anche per altre reti televisive. Ora è pronto a sbarcare comedei, dove dovrebbe entrare a far parte del survival show a partire dalla serata di lunedì 16 maggio. Ma negli anni ha preso parte a diversi progetti, anche al di fuori della televisone., carriera e progetti del conduttore Classe 1976,ha esordito nel mondo dello spettacolo molto presto, la sua vena artistica era evidente già quando era ragazzo e suonava per le strade di Torino come Cabaret Baudelaire. La svolta, però, è arrivata quando ha preso parte ai ...

