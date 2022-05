Corona virus | Italia | 982368 attualmente positivi a test -15750 in un giorno con 165346 decessi 102 e 15923935 guariti 29424 Totale di 17071649 casi 13668 Dati della protezione civile | effettuati 104793 tamponi

Advertising

Danaesse : Penso che la di fuss ione del Corona virus è primo atto della guerra. - genitore3sh : @yoru_golino @ampliMax @stanzaselvaggia Gallina senza cervellino, i vaccini contro I (plurale) corona virus non ti… - mrmnft : Questo dice di essere un MEDICO?? Facendo finta che i Virus Corona siano come quelli del morbillo, varicella, paroti… - LBasemi : IL VIRUS CORONA DELLA REGINA DEVE ESSERE DISTRUTTO PRIMA CHE DISTRUGGA L'UMANITÀ - Tgyou24 : Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 3.330 di cui: Positivi all'… -

Sky Tg24

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Dati del giorno: 16 maggio 2022 814 Nuovi casi 8.127 Test giornalieri 1 Persone decedute Nuovi casi per provincia Provincia di Bari: 293 ...Perché Medvedev ne ha approfittato per sottrargli laper una manciata di giorni. E poi c'è ... Poi la pandemia è sfumata, lo stato di emergenza pure, ilchi se lo ricorda più. Covid, le news. Bollettino: 13.668 casi e 102 decessi. Tasso di positività al 13%. LIVE (Adnkronos) - L'Organizzazione mondiale della sanità lancia l'allarme: il Covid-19 potrebbe diffondersi rapidamente in Corea del Nord, ...In Italia oggi 13.668 positivi e 102 vittime Sono 72 i nuovi positivi al Coronavirus in provincia di Varese registrati nelle ultime ventiquattro ore. E' quanto riporta il bollettino nazionale della ...