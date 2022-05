Contrordine europeo su gas e rubli | si può aprire il “conto K”

(Di lunedì 16 maggio 2022) Zuppa di Porro del 16 maggio 2022. Si allarga la Nato, ma gli Ucraini vogliono continuare. Per sallusti l’ipocrisia del televoto. Ok del’europa del gas in semi. Per il Domani Conte è il prblema del grilli. Il casino di Forza Italia: toc toc ma qualcuno ha mai sentito una proposta da quel partito negli ultimi tempi? Le cripto preoccupano les Echos, ilritratto di Musk su affari e finanza. Volano gli stracci a sx per la giustizia #rassegnastampa16maggio L'articolo proviene da Nicola Porro.

