Consumi su ad aprile | ma -9% rispetto all’anno precovid Bene la ristorazione | abbigliamento in crisi

(Di lunedì 16 maggio 2022) L’Osservatorio Confimprese-EY suianalizza i dati diconfrontandoli con quelli dello stesso mese del 2019, anno pre-pandemia, e mostra segni più incoraggiantiai mesi precedenti, con il totale mercato che chiude a -9%. Un trend in miglioramento, dunque, nonostante la situazione geopolitica in atto, da ricondurre principalmente a tre fattori: la ripresa del mercato del lavoro con un tasso di disoccupazione sceso all’8,5%; i risparmi forzosi delle famiglie italiane – rimasti intatti durante la pandemia – che ora sono disposte a spendere per superare le scarsità imposte dal periodo recente. E, infine, l’allentamento delle restrizioni sanitarie legate a una voglia di normalità che spinge i. Gli italiani sono sempre più propensi a tornare a trascorrere il proprio tempo libero fuori casa dopo ...

