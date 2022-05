Congedo mestruale, in Spagna c’è l’accordo nel governo. La ministra Montero: “Sarà un permesso senza limiti di giorni” (Di lunedì 16 maggio 2022) C’è accordo all’interno della coalizione di centrosinistra al governo in Spagna per introdurre congedi per dolori mestruali, coperti dallo Stato, in un nuovo progetto di legge: “È così. Saremo il primo Paese in Europa a proporlo”, ha affermato la ministra delle Pari Opportunità, Irene Montero, in un’intervista concessa alla radio Cadena Ser. La ministra ha aggiunto che il Congedo verrà garantito come “permesso speciale”, senza limiti di giorni (quindi variabile a seconda delle indicazioni mediche per ogni caso) e senza necessità di contributi precedentemente versati dalla richiedente. Il progetto di legge, che comprenderà un più ampio spettro di misure di supporto “ai diritti delle donne”, dovrebbe ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) C’è accordo all’interno della coalizione di centrosinistra alinper introdurre congedi per dolori mestruali, coperti dallo Stato, in un nuovo progetto di legge: “È così. Saremo il primo Paese in Europa a proporlo”, ha affermato ladelle Pari Opportunità, Irene, in un’intervista concessa alla radio Cadena Ser. Laha aggiunto che ilverrà garantito come “speciale”,di(quindi variabile a seconda delle indicazioni mediche per ogni caso) enecessità di contributi precedentemente versati dalla richiedente. Il progetto di legge, che comprenderà un più ampio spettro di misure di supporto “ai diritti delle donne”, dovrebbe ...

