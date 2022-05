Concorso Ripam, 1.956 assunzioni presso i Ministeri: nuova scadenza (Di lunedì 16 maggio 2022) Sono stati prorogati i termini della selezione pubblica per il reclutamento di 1.956 unità di personale non dirigenziale, a tempo determinato della durata di diciotto mesi e parziale diciotto ore settimanali, varie aree, per il Ministero della Cultura, il Ministero della Giustizia e il Ministero dell’Istruzione. Il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva è prorogato alle ore 14,00 del 24 maggio 2022. Concorso Ripam, i posti Il Concorso si rivolge a candidati tirocinanti o che hanno svolto un tirocinio presso gli uffici dei Ministeri, con specifici titoli di studio (laurea, diploma o licenza media in base ai differenti profili di cui alle selezioni). I posti saranno così distribuiti: al Ministero della Cultura: 271 unità di area III – F1 (funzionari di vari ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 16 maggio 2022) Sono stati prorogati i termini della selezione pubblica per il reclutamento di 1.956 unità di personale non dirigenziale, a tempo determinato della durata di diciotto mesi e parziale diciotto ore settimanali, varie aree, per il Ministero della Cultura, il Ministero della Giustizia e il Ministero dell’Istruzione. Il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva è prorogato alle ore 14,00 del 24 maggio 2022., i posti Ilsi rivolge a candidati tirocinanti o che hanno svolto un tirociniogli uffici dei, con specifici titoli di studio (laurea, diploma o licenza media in base ai differenti profili di cui alle selezioni). I posti saranno così distribuiti: al Ministero della Cultura: 271 unità di area III – F1 (funzionari di vari ...

