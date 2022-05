Advertising

CorriereCitta : Conad City, ‘Taglio Netto’: sfoglia il volantino. Offerte dal 13 al 19 maggio - promozioni24 : #Volantino Conad City Taglio Netto dal 13/05 al 19/05/2022 -

Il Corriere della Città

... nell'ambito del progetto Green, grazie alla sinergia fra Benessere in Movimento, Comune di Cesena e Ausl Romagna con il supporto di due importanti aziende del territorioCia e Amadori. Il ...... in programma dall'8 giugno al 10 luglio a Ottawa ( Canada , 8 - 12 giugno), Quezon(Filippine,... Alessandro Piccinelli, Simone Giannelli - dal 23 maggio (Sir SafetyPerugia); Mattia ... Conad City, ‘Taglio Netto’: sfoglia il volantino. Offerte dal 13 al 19 maggio Tornano le offerte Conad, questa volta con il volantino “Conad City” imperdibile. L’offerta sarà valida dal 13 al 19 Maggio 2022 e ci sarà la possibilità di poter avere ottime promozioni su tantissime ...ogni giorno nei punti della grande distribuzione Conad City di via Roma e Pam di via Statale, ogni martedì e giovedì dalle 16,30 alle 18,30 alla Coop di via Scopelliti, ha attivato la raccolta di ...