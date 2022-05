Con l'ultimo spettacolo indoor, si ride a crepapelle al Teatro Martinitt di Milano: «Amore, sono un po’ incinta» (Di lunedì 16 maggio 2022) La vivace locandina 2021-2022, all’insegna del divertimento, si chiude in bellezza. Marco Cavallaro chiude la programmazione indoor con il suo ultimo, esilarante lavoro. Leggi su 7giorni.info (Di lunedì 16 maggio 2022) La vivace locandina 2021-2022, all’insegna del divertimento, si chiude in bellezza. Marco Cavallaro chiude la programmazionecon il suo, esilarante lavoro.

Advertising

Florenzi : IL MOMENTO È ADESSO!!! Continuiamo a pensare a noi. Un ultimo scalino. Con sudore, dedizione, duro lavoro e spiri… - PauDybala_JR : Domani sarà la mia ultima partita con questa maglia, e’ difficile da immaginare, ma sarà il nostro ultimo saluto.… - FabianRP52 : ?? Ultima vittoria in casa. Grazie per il vostro appoggio per tutta la stagione! ???? Adesso sotto con l'ultimo match… - Lupo1960 : #BOCCIA dovrebbe passare con #LEU e lasciare il @pdnetwork L'ultimo danno di Conte: spariti i candidati 5 Stelle… - AcMilanFranco : RT @Florenzi: IL MOMENTO È ADESSO!!! Continuiamo a pensare a noi. Un ultimo scalino. Con sudore, dedizione, duro lavoro e spirito di squa… -