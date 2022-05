(Di lunedì 16 maggio 2022) In edicola e per gli abbonati Unadi uno dei momenti più significativi della pandemia vissuta nella Bergamasca. Era il 17 marzo del 2020, l’immagine con ladi supplica in edicola inil 18 maggio.

Advertising

solounastella : RT @soumi_ds: A Gaza, i bambini nascono senza diritti. A Gaza, si dorme con l'eco delle pallottole. Il fracasso delle bombe. A Gaza, non… - infernalequinl1 : RT @soumi_ds: A Gaza, i bambini nascono senza diritti. A Gaza, si dorme con l'eco delle pallottole. Il fracasso delle bombe. A Gaza, non… - TarallucciE : RT @soumi_ds: A Gaza, i bambini nascono senza diritti. A Gaza, si dorme con l'eco delle pallottole. Il fracasso delle bombe. A Gaza, non… - aranciaverde : RT @soumi_ds: A Gaza, i bambini nascono senza diritti. A Gaza, si dorme con l'eco delle pallottole. Il fracasso delle bombe. A Gaza, non… - Segnale_Orario : RT @soumi_ds: A Gaza, i bambini nascono senza diritti. A Gaza, si dorme con l'eco delle pallottole. Il fracasso delle bombe. A Gaza, non… -

L'Eco di Bergamo

delle bordate lanciate la sera prima da Conte - "Non abbiamo sottoscritto alcun documento che ci vincola in un'alleanzail Pd" - non si è ancora spento. E i dirigenti dem, pressati dalla ...Tra i membri Sandy Black, autrice di- Chic: The Fashion ... È Kate Fletcher che ha coniato, per la prima volta nel 2007,'...tesi fondamentale è legata al rapporto emotivo che una persona ha... Con «L'Eco» in regalo la foto ricordo del vescovo Beschi in preghiera a Sotto il Monte