Come si rovinano film e serie in nome del politically correct (Di lunedì 16 maggio 2022) Non c'è titolo al cinema e in tv che non sia infarcito di «inclusività» portata all'eccesso e inserita a forza nelle trame. Il fenomeno si chiama «Woke». Nato per giusti propositi, sta diventando un processo alle intenzioni che limita la creatività di registi e sceneggiatori. Così il pubblico, stanco di farsi dare lezioni di moralismo dalle major, diserta le sale (già in crisi) e le piattaforme streaming. È la parola d'ordine nei corridoi dei colossi di produzione cinematografica e televisiva, ma anche tra media e social mondiali. L'ideologia «Woke», che significa letteralmente «stare all'erta», si muove contro ingiustizie razziali e di genere. Una sorta di costante processo alle intenzioni. Il termine deriva da movimenti civili afroamericani degli anni Sessanta, ma oggi ha assunto una connotazione politica, collegata ai cosiddetti social justice warriors, attivisti ...

