Come scegliere il giusto candidato per la tua azienda (Di lunedì 16 maggio 2022) (Milano, 16 Maggio 2022) - Milano, 16 Maggio 2022 - Il processo di selezione di un nuovo dipendente rappresenta una fase fondamentale per tutte quelle aziende che hanno necessità di allargare il proprio organico, individuare nuove figure per alcune posizioni aperte, sostituire un lavoratore che ha lasciato la società e, più in generale, individuare un profilo che possa conferire un reale valore aggiunto alla realtà aziendale, contribuendo fattivamente al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Per questo, tale fase deve essere condotta con la massima attenzione, avendo preventivamente delineato le esigenze aziendali e tutti gli aspetti peculiari per giungere alla scelta più coerente rispetto alle proprie priorità. Tutte le fasi del recruiting Onde evitare perdite di tempo e soprattutto di denaro per aver opzionato un candidato ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) (Milano, 16 Maggio 2022) - Milano, 16 Maggio 2022 - Il processo di selezione di un nuovo dipendente rappresenta una fase fondamentale per tutte quelle aziende che hanno necessità di allargare il proprio organico, individuare nuove figure per alcune posizioni aperte, sostituire un lavoratore che ha lasciato la società e, più in generale, individuare un profilo che possa conferire un reale valore aggiunto alla realtàle, contribuendo fattivamente al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Per questo, tale fase deve essere condotta con la massima attenzione, avendo preventivamente delineato le esigenzeli e tutti gli aspetti peculiari per giungere alla scelta più coerente rispetto alle proprie priorità. Tutte le fasi del recruiting Onde evitare perdite di tempo e soprattutto di denaro per aver opzionato un...

Advertising

AlfredoPedulla : RT @jackieboy1908: @AlfredoPedulla Alfred se dovessi scegliere un qualcuno da portare in guerra con me, così come Conte sceglierebbe sempre… - jackieboy1908 : @AlfredoPedulla Alfred se dovessi scegliere un qualcuno da portare in guerra con me, così come Conte sceglierebbe s… - Esagerataxxx : @polemicosa101 Come si fa a scegliere??? - sostariffe : ????Da - leone52641 : RT @Jhade15651857: ... come in un puzzle, ogni persona è un pezzo, che #daSolo deve scegliere un'altra simile,che si abbina con ciò che ha… -