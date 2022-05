Come l’Ecuador beneficerà dello stop al petrolio russo (Di lunedì 16 maggio 2022) l’Ecuador aspetta buone notizie dalla Russia. Sull’auspicata fine della guerra, certo. Ma anche sul piano energetico. Il Paese sudamericano, ricco di petrolio, potrebbe essere uno dei pochi a beneficiare del blocco delle importazioni occidentali del gas di Mosca. In fondo ne ha già avuto prova: gli Stati Uniti, dopo aver sospeso ogni rapporto con le società petrolifere russe, si sono rivolti proprio a Quito per ovviare all’assenza del metano proveniente dal Paese dell’Est Europa. Per oltre un decennio l’Ecuador ha provato a rilanciare la sua industria petrolifera ormai in declino. La decisione di Washington di vietare le importazioni dell’oro azzurro russo sulla scia dell’invasione dell’Ucraina potrebbe rappresentare l’occasione che nel Paese andino attendevano da tempo: gli otto miliardi di barili di ... Leggi su formiche (Di lunedì 16 maggio 2022)aspetta buone notizie dalla Russia. Sull’auspicata fine della guerra, certo. Ma anche sul piano energetico. Il Paese sudamericano, ricco di, potrebbe essere uno dei pochi a beneficiare del blocco delle importazioni occidentali del gas di Mosca. In fondo ne ha già avuto prova: gli Stati Uniti, dopo aver sospeso ogni rapporto con le società petrolifere russe, si sono rivolti proprio a Quito per ovviare all’assenza del metano proveniente dal Paese dell’Est Europa. Per oltre un decennioha provato a rilanciare la sua industria petrolifera ormai in declino. La decisione di Washington di vietare le importazioni dell’oro azzurrosulla scia dell’invasione dell’Ucraina potrebbe rappresentare l’occasione che nel Paese andino attendevano da tempo: gli otto miliardi di barili di ...

