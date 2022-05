Come fotografare la Luna con lo smartphone (Di lunedì 16 maggio 2022) I consigli per riprendere al meglio il nostro satellite utilizzando la fotocamera che abbiamo in tasca. Bastano pochi accorgimenti per un risultato che farà un figurone su Instagram Leggi su repubblica (Di lunedì 16 maggio 2022) I consigli per riprendere al meglio il nostro satellite utilizzando la fotocamera che abbiamo in tasca. Bastano pochi accorgimenti per un risultato che farà un figurone su Instagram

Advertising

io63128 : Catturare l'attimo è come fotografare una nuvola. La vedi e se n'è già andata. Mia - enrictremps : RT @LaStampa: Come fotografare la Luna con lo smartphone. - LaStampa : Come fotografare la Luna con lo smartphone. - ITItalianTech : Come fotografare la Luna con lo smartphone - intertristi1899 : RT @MM7Kaka: 37 anni ladies and gentlemen: invece di pensare alla sua famiglia, a come spendere i suoi soldi si mette a fotografare di nasc… -