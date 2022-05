Colognola, fiamme in un’azienda di zincatura: danni ingenti - Foto (Di lunedì 16 maggio 2022) Via Rampinelli I vigili del fuoco della centrale di Bergamo, il distaccamento di Dalmine e i volontari di Madone e Gazzaniga sono intervenuti per un rogo nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 maggio. Nessun ferito, danni ingenti. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 16 maggio 2022) Via Rampinelli I vigili del fuoco della centrale di Bergamo, il distaccamento di Dalmine e i volontari di Madone e Gazzaniga sono intervenuti per un rogo nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 maggio. Nessun ferito,

Advertising

AmoBergamo : #Bergamo Fiamme nella notte in un'azienda di Colognola - PrimaBergamo : Fiamme nella notte in un'azienda di Colognola: Incendio nella notte tra domenica e lunedì in un'azienda di via Ramp… - webecodibergamo : Incendio nella notte tra domenica e lunedì in via Rampinelli -