Citofonare Rai 2 torna in autunno

(Di lunedì 16 maggio 2022)Rai2 Si è chiusa ieri l’avventura diRai 2 nel mezzogiorno domenicale della seconda rete Rai, ma quello della trasmissione condotta dall’inedito duo formato da Paola Perego e Simona Ventura, nonostante le difficoltà riscontrate durante la stagione, è soltanto un arrivederci. “Ci vediamo in. Torniamo“ hanno “urlato” le due conduttrici in chiusura di puntata, ringraziando l’intera squadra che ha consentito di portare la nave in porto. Nessun affondamento, tanto per restare in tema, seppurRai 2 abbia navigato in acque agitate. D’altronde accendere una fascia come quella del mezzogiorno della domenica di Rai 2, spenta da anni dopo i fasti di Mezzogiorno in Famiglia, era impresa ardua fin dalle intenzioni. Paola e Simona c’hanno provato: inizialmente rivolgendosi ad un ...