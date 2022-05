Circa mezzo milione di litri di prodotti petroliferi sequestrati nel porto di Taranto: chiusura delle indagini Procura della Repubblica (Di lunedì 16 maggio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: La Procura della Repubblica di Taranto ha emesso il provvedimento di avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di tre soggetti per i delitti di cui all’art. 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) e art. 40 D. Lgs 504/1995 (sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici). Nello specifico, nel mese di agosto 2021, nell’ambito della cooperazione europea per il contrasto della criminalità (Empact) e a seguito di mirate analisi di rischio, funzionari del Reparto Antifrode dell’Ufficio delle Dogane e militari del Comando Provinciale Guardia di Finanza di Taranto hanno ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 16 maggio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Ladiha emesso il provvedimento di avviso di conclusionepreliminari nei confronti di tre soggetti per i delitti di cui all’art. 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) e art. 40 D. Lgs 504/1995 (sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa suienergetici). Nello specifico, nel mese di agosto 2021, nell’ambitocooperazione europea per il contrastocriminalità (Empact) e a seguito di mirate analisi di rischio, funzionari del Reparto Antifrode dell’UfficioDogane e militari del Comando Provinciale Guardia di Finanza dihanno ...

