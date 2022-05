Cina: gli effetti del lockdown, fra crisi economica e incertezza politica (Di lunedì 16 maggio 2022) Roma, 16 mag – Nonostante il costo elevato in termini sia economici e sociali, le politiche “zero Covid”, portate avanti dal governo di Pechino, sembrano sempre di più un fallimento. Da fine marzo la Cina sta facendo i conti con una nuova ondata di contagi, che ha portato a lockdown prolungati e particolarmente rigidi, soprattutto nella città di Shangai. Una situazione che aveva anche fatto sì che le autorità cinesi rinviassero i Giochi asiatici 2022. I dati della crisi economica Le forti misure restrittive stanno mettendo a dura prova l’economia cinese. Nel mese di aprile si è registrato un tasso di disoccupazione pari al 6,1%. Un dato che ricorda da vicino il record storico del 6,2%, toccato in piena pandemia nel febbraio 2020. Come se ciò non bastasse, per il secondo mese consecutivo si rileva anche una dato ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 16 maggio 2022) Roma, 16 mag – Nonostante il costo elevato in termini sia economici e sociali, le politiche “zero Covid”, portate avanti dal governo di Pechino, sembrano sempre di più un fallimento. Da fine marzo lasta facendo i conti con una nuova ondata di contagi, che ha portato aprolungati e particolarmente rigidi, soprattutto nella città di Shangai. Una situazione che aveva anche fatto sì che le autorità cinesi rinviassero i Giochi asiatici 2022. I dati dellaLe forti misure restrittive stanno mettendo a dura prova l’economia cinese. Nel mese di aprile si è registrato un tasso di disoccupazione pari al 6,1%. Un dato che ricorda da vicino il record storico del 6,2%, toccato in piena pandemia nel febbraio 2020. Come se ciò non bastasse, per il secondo mese consecutivo si rileva anche una dato ...

