Ciclismo su pista, Nations Cup 2022: successo di Balsamo e Consonni nella madison. Un'Italia eccezionale chiude con 10 podi (Di lunedì 16 maggio 2022) La quattro giorni canadese di Milton si conclude in trionfo per la spedizione azzurra, grandissima protagonista in questa seconda tappa di Nations Cup. Dopo il successo nell'inseguimento a squadre femminile, seguito dalle vittorie nello scratch e nell'omnium femminile, nell'ultima giornata si aggiunge anche quello nella madison femminile. Grandissima protagonista ancora Elisa Balsamo, campionessa del mondo su strada ma che una volta di più si conferma un fenomeno anche in pista. Dopo l'affermazione individuale nell'omnium e il contributo nel quartetto, lascia ancora una volta il segno anche nella madison. Con lei Chiara Consonni, eccezionale in ogni fase dalla gara in cui le azzurre si sono imposte con 54 punti sulla ...

