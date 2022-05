(Di lunedì 16 maggio 2022) (Adnkronos) – “I numeri ci dicono che ci sono30-40milaCovid al. Quindi direi che lain classe vafino a quando non caleranno stabilmente. Aprirei poi le finestre delle classi se il tempo lo permette, ma senza abbandonare il dispositivo di protezione”. Così all’Adnkronos Salute Massimo, responsabile dell’Unità di Statistica medica ed Epidemiologia della Facoltà di Medicina e chirurgia del Campus Bio-Medico di Roma, sulla possibilità che si tolga l’obbligo delleal, come invocato dalla Lega. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

italiaserait : Ciccozzi: “Mascherina a scuola va tenuta, ancora 30mila contagi al giorno” - StraNotizie : Ciccozzi: 'Mascherina a scuola va tenuta, ancora 30mila contagi al giorno' - fisco24_info : Ciccozzi: 'Mascherina a scuola va tenuta, ancora 30mila contagi al giorno': (Adnkronos) - 'Almeno fino a quando con… - LocalPage3 : Ciccozzi: 'Mascherina a scuola va tenuta, ancora 30mila contagi al giorno' - TriscarMariella : Covid, epidemiologo Ciccozzi: “Dal 16 maggio la mascherina in aereo sarà solo raccomandata a chi tossisce o starnut… -

Adnkronos

Vedi Anche Covid, epidemiologo: 'Dal 16 maggio lain aereo sarà solo raccomandata a chi tossisce o starnutisce. È ridicolo' Il virologo menziona, a riguardo, il caso del ......per questo di allentare le restrizioni limitando di molto il green pass e l'uso della. ... Di cosa si tratta Nel corso di un'intervista a Il Messaggero Massimo, responsabile di ... Ciccozzi: "Mascherina a scuola va tenuta, ancora 30mila contagi al giorno" Quindi direi che la mascherina in classe va tenuta fino a quando non caleranno stabilmente. Aprirei poi le finestre delle classi se il tempo lo permette, ma senza abbandonare il dispositivo di ...Le varianti del Covid 19 continuano a destare preoccupazione, si segnalano nuovi sintomi. Ecco le ultime rivelazioni su Omicron 5: a cosa bisogna fare attenzione.