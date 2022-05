Chiellini | dopo 17 anni in bianconero saluta la ‘famiglia dell’Allianz Stadium’ tra lacrime e standing ovation L’ultima anche per Dybala

Leggi su italiasera

(Di lunedì 16 maggio 2022) Ha scelto il minuto 17’, come le stagioni giocate con la maglia bianconera, perre i suoi tifosi che, commossi, gli hanno riservato una calorosa e commovente. Finisce qui, nel pieno del match contro la Lazio (finito 2.2), a Torino, la carriera juventina del 37enne Giorgio, il ‘gigante buono’ che, uscendo, lascia la fascia da capitano proprio aa sua volta in procinto anch’esso di cambiare casacca (ma controvoglia), come già annunciato infatti, da luglio il 28enne argentino partirà per altri lidi. Dunque un toccante doppio ‘addio’ quello che stasera ha vissuto il pubblicoStadium., l’addio racchiuso in una toccante lettera che ha fatto il giro dei social: ”La Juve è stata tutto, ma il viaggio non ...