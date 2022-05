Che imperdonabile affronto alla Regina | la clamorosa gaffe al Royal Windsor Horse Show

Leggi su periodicoitaliano

(Di lunedì 16 maggio 2022) La prima apparizione in pubblico della, che aveva disertato a causa di problemi di salute l’inaugurazione del parlamento britannico, avvenuta in occasione del, ha scatenato una battuta sfacciata da parte di un comico invitato all’evento, nella quale, però, c’è stata unaritenuta, da molti, offensiva LaElisabetta torna, finalmente, in pubblico. Dopo un breve stop a causa di alcuni problemi di salute, che l’hanno costretta ad assentarsi da una delle cerimonie più importanti del Regno Unito, quella dell’inaugurazione del Parlamento britannico, Queen Elizabeth torna più in forma che mai. Le sue condizioni di salute avevano preoccupato e non poco i sudditi, che sono rimasti a dir poco ...