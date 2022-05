Cessione alla Juventus? Sarri si espone: la convinzione su Milinkovic-Savic! (Di lunedì 16 maggio 2022) Dopo aver pareggiato all’ultima occasione contro la Juventus allo Stadium, Maurizio Sarri ha commentato la partita così ai microfoni di DAZN. “Penso che anche nel primo tempo la squadra sia andato molto bene, infatti a all’intervallo ho detto ai ragazzi di continuare come stavano facendo. Ho visto i numeri della partita e sono numeri imbarazzanti, 65% possesso palla, 8 tiri a 2. Sono contento di aver pareggiato all’ultimo, ma rimane un pizzico di rammarico per non aver segnato prima, perché penso che avremmo potuto portarla a casa”. In merito alla difesa biancoceleste, non sempre impeccabile durante la stagione il tecnico ha affermato: “Io penso che la difesa abbia fatto bene quest’anno e abbia pagato un po’il cambio di modulo. Il numero di goal presi quest’anno è lo stesso dello scorso, nel girone di andata ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 16 maggio 2022) Dopo aver pareggiato all’ultima occasione contro laallo Stadium, Maurizioha commentato la partita così ai microfoni di DAZN. “Penso che anche nel primo tempo la squadra sia andato molto bene, infatti a all’intervallo ho detto ai ragazzi di continuare come stavano facendo. Ho visto i numeri della partita e sono numeri imbarazzanti, 65% possesso p, 8 tiri a 2. Sono contento di aver pareggiato all’ultimo, ma rimane un pizzico di rammarico per non aver segnato prima, perché penso che avremmo potuto portarla a casa”. In meritodifesa biancoceleste, non sempre impeccabile durante la stagione il tecnico ha affermato: “Io penso che la difesa abbia fatto bene quest’anno e abbia pagato un po’il cambio di modulo. Il numero di goal presi quest’anno è lo stesso dello scorso, nel girone di andata ...

InterHubOff : ???? Sondaggio dell’#AtleticoMadrid per #Dumfries: l’#Inter non chiude completamente alla cessione e chiede almeno 25mln. [@Linterista_page] - pollettoalcurry : 'acconsento alla cessione dei miei recapiti a terzi' NON LA DOVETE SPUNTARE PORCODDIO SI FANNO I MILIONI CON STE RO… - KarlOne71 : Dobbiamo regalare la vittoria alla Lazio, perché così è previsto nel contratto di cessione di #MilinkovicSavic, qua… - giorgiolecis : Federalberghi dice no alla cessione dell’aeroporto: Elmas rimanga in mano pubblica, no alle speculazioni oscure - NonnaMaria15 : RT @toxival: @LVDA_Acid Si è trattato di una cessione - diciamo così - “volontaria”. I russi sanno essere molto raffinati ?? -