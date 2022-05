Centro di Medicina Complementare Bergamo, le visite di Pediatria anche di sabato (Di lunedì 16 maggio 2022) Il Centro di Medicina Complementare Bergamo a partire dal mese di Giugno offrirà in regime privato-solvente il servizio di visita specialistica Pediatrica di sabato. Questo nuovo progetto nasce con l’intenzione di poter dare una possibilità ulteriore alle famiglie nel nostro territorio che necessitano del Pediatra di famiglia anche durante il fine settimana per necessità. Il Pediatra riceverà il sabato dalle ore 9 alle ore 13. Sarà possibile eseguire il test delle urine, il test dello streptococco, covid-test, rilascerà inoltre certificati scolastici e/o lavorativi. Accesso libero o tramite appuntamento telefonando al numero 035 3059184. Leggi su bergamonews (Di lunedì 16 maggio 2022) Ildia partire dal mese di Giugno offrirà in regime privato-solvente il servizio di visita specialistica Pediatrica di. Questo nuovo progetto nasce con l’intenzione di poter dare una possibilità ulteriore alle famiglie nel nostro territorio che necessitano del Pediatra di famigliadurante il fine settimana per necessità. Il Pediatra riceverà ildalle ore 9 alle ore 13. Sarà possibile eseguire il test delle urine, il test dello streptococco, covid-test, rilascerà inoltre certificati scolastici e/o lavorativi. Accesso libero o tramite appuntamento telefonando al numero 035 3059184.

Advertising

cagliarilivemag : Cagliari. Farmaci scaduti, nei guai un centro di medicina estetica - AnsaSardegna : Nas in centro di medicina estetica, trovati farmaci scaduti. Controlli a Cagliari, multato il titolare #ANSA - cagliarilivemag : Cagliari. Farmaci scaduti, nei guai un centro di medicina estetica - castelPao : La medicina computazionale è la medicina del futuro - bjear : @LadyS2022 @goddessofnight_ Basta andare in in centro di medicina che li fa privatamente, non serve la residenza. -