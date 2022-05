Cena con gli amici. Dopo, da solo, Jacopo percorre 27 km della superstrada a velocità folle. E accade il disastro (Di lunedì 16 maggio 2022) Incidente mortale sulla Firenze-Pisa-Livorno: un 36enne è morto Dopo aver guidato contromano per diversi km. Fatale lo scontro con un’altra vettura. Tragedia nella notte tra venerdì e sabato in Toscana. Un giovane di 36 anni, Jacopo Varriale, è morto in un incidente stradale Dopo aver imboccato in contromano l’autostrada Firenze-Pisa-Livorno. Fatale lo scontro con un’altra L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 16 maggio 2022) Incidente mortale sulla Firenze-Pisa-Livorno: un 36enne è mortoaver guidato contromano per diversi km. Fatale lo scontro con un’altra vettura. Tragedia nella notte tra venerdì e sabato in Toscana. Un giovane di 36 anni,Varriale, è morto in un incidente stradaleaver imboccato in contromano l’autostrada Firenze-Pisa-Livorno. Fatale lo scontro con un’altra L'articolo proviene da Leggilo.org.

