Cattivi odori e miasmi, l'Arpa Campania cerca esaminatori: ecco il bando per reclutare "nasi" (Di lunedì 16 maggio 2022) Un impiego per cui ci vuole fiuto. l'Arpa Campania alla ricerca di "esaminatori di odori" come si legge nel bando che come obiettivo di costituire un elenco a supporto delle indagini per la caratterizzazione delle maleodoranze segnalate sul territorio. Grazie a finanziamenti regionali del Fondo europeo di sviluppo regionale, l'Arpa Campania si è dotata di un laboratorio di olfattometria, con sede a Caserta, con il compito di dare consistenza scientifica alle percezioni di disagio olfattivo lamentate dai cittadini, un fenomeno con aspetti soggettivi. Grazie alla strumentazione acquisita, il laboratorio dovrà contribuire a valutare i miasmi sul territorio e a individuare le probabili fonti di emissioni di odori.

