Caserta annuncia due assenze | “C’è un’aria nuova | vogliamo fare una grande gara”

(Di lunedì 16 maggio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Superato l’ostacolo Ascoli, il Benevento si appresta a vivere il doppio confronto con il Pisa. Sull’arco di 180 minuti, giallorossi e nerazzurri si sfideranno nella semifinale play off di serie B. Si comincerà con la sfida del “Ciro Vigorito“, in programma domani sera con calcio di inizio alle ore 20:30. Match presentato in conferenza stampa da Fabio. Queste le parole dell’allenatore della Strega. Condizione – La squadra ha dato tutto ad Ascoli, sia dal punto di vista fisico che mentale. Stiamo bene, dobbiamo recuperare qualche acciaccato, abbiamo ancora la giornata di domani. In linea generale stiamo bene, tranne Sau e Farias che non verranno convocati per problemi fisici. Tifosi – L’aria è positiva, questa squadra ha fatto di tutto e sta facendo di tutto per riconquistare i tifosi. Durante l’anno, per vari problemi, ...