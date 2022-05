Caro Porro, chi non vuole Svezia e Finlandia nella Nato è un comunista (Di lunedì 16 maggio 2022) Il no di Salvini all’ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato, oltre a far riemergere la reale indole comunista del segretario leghista, è purtroppo la rappresentazione plastica di un centrodestra slabbrato, orfano di una bussola politica e totalmente da rifondare. Capire se la contrarietà del compagno Salvini è dovuta solo al momento o se è parte integrante della sua visione di mondo fa poca differenza. Se si trattasse del primo caso, non avrebbe proprio senso la dichiarazione visto che è evidente che due paesi prendono atto della pericolosità della propria posizione neutrale quando la vedono a rischio. Se la persona fosse invece proprio contraria di principio all’adesione farebbe il paio con le sua stessa intervista di qualche tempo fa alla Merlino in cui auspicava un superamento della ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 16 maggio 2022) Il no di Salvini all’ingresso di, oltre a far riemergere la reale indoledel segretario leghista, è purtroppo la rappresentazione plastica di un centrodestra slabbrato, orfano di una bussola politica e totalmente da rifondare. Capire se la contrarietà del compagno Salvini è dovuta solo al momento o se è parte integrante della sua visione di mondo fa poca differenza. Se si trattasse del primo caso, non avrebbe proprio senso la dichiarazione visto che è evidente che due paesi prendono atto della pericolosità della propria posizione neutrale quando la vedono a rischio. Se la persona fosse invece proprio contraria di principio all’adesione farebbe il paio con le sua stessa intervista di qualche tempo fa alla Merlino in cui auspicava un superamento della ...

NicolaPorro : Ho ricevuto questa lettera da parte di una mamma sulle #mascherine. Non potevo non pubblicarla. E quello che mi rac… - NicolaPorro : I pescatori non ne possono più delle promesse del governo sul caro gasolio. Rischiano “l’estinzione” e vogliono far… - NicolaPorro : Svezia e Finlandia nella Nato: lo sfogo di un lettore a proposito del no di Salvini ?? - raff_lore : Caro Porro, sono ucraino e ti dico: sulla Russia l'Occidente sta mentendo - La Posta - Oche1989 : @NicolaPorro Caro Porro era ora...speriamo che Mattarella non adduce una prevista invasione di cavallette(?)...e ci impedisca di votare... -