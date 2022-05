Cantante famosa contraria alla vittoria di Luigi svela chi tifava ad Amici (Di lunedì 16 maggio 2022) Come ogni anno, anche questa volta l’esito del televoto di Amici ha diviso il pubblico. Ieri notte su Twitter una famosa Cantante ha detto la sua sulla vittoria di Luigi. Rita Pavone ha fatto i complimenti a Strangis per le sue doti da performer, ma ha anche aggiunto che la sua voce non la prende. “A parte che non a tutti piace la menta, si può essere degli ottimi performers ma non avere delle grandi voci. Luigi è infatti un ottimo performer, suona batteria e chitarra e la sua versione di “Pietre” mi è piaciuta molto, ma la sua voce non mi prende. That’s all Folks. A coloro che fingono di non capire e stravolgono volutamente il senso di quello che uno dice, rispondo con una citazione di Franco Battiato: Non è colpa mia se esiste l’imbecillità Ed infine, poi per me ... Leggi su biccy (Di lunedì 16 maggio 2022) Come ogni anno, anche questa volta l’esito del televoto diha diviso il pubblico. Ieri notte su Twitter unaha detto la sua sulladi. Rita Pavone ha fatto i complimenti a Strangis per le sue doti da performer, ma ha anche aggiunto che la sua voce non la prende. “A parte che non a tutti piace la menta, si può essere degli ottimi performers ma non avere delle grandi voci.è infatti un ottimo performer, suona batteria e chitarra e la sua versione di “Pietre” mi è piaciuta molto, ma la sua voce non mi prende. That’s all Folks. A coloro che fingono di non capire e stravolgono volutamente il senso di quello che uno dice, rispondo con una citazione di Franco Battiato: Non è colpa mia se esiste l’imbecillità Ed infine, poi per me ...

