Campania in Cammino, arriva la seconda tappa a Casalbore

Tempo di lettura: 3 minuti

Casalbore (Av) – Dopo il successo del primo evento promosso dal nuovo format turistico "Campania in Cammino", ospitato nell'affascinante cornice dei Campi Flegrei, il progetto prosegue con una nuova tappa, in programma il due giugno, questa volta in provincia di Avellino. Protagonista sarà l'antico Regio Tratturo Pescasseroli-Candela e i suoi tratturelli compresi nel tratto che abbraccia i borghi di Casalbore, Buonalbergo e San Giorgio La Molara. Una giornata all'insegna della scoperta dei colori, dei profumi e dei sapori dell'Irpinia più autentica, percorrendo le rotte dei pastori che attraversano il verde dei campi, all'ombra di antichi edifici. Protetti dalla mole della Torre Normanna di Casalbore simbolo del borgo antico, i partecipanti all'evento ...

