Campagna di Fondazione Barilla per promuovere gesti quotidiani sostenibili (Di lunedì 16 maggio 2022) Roma, 16 mag. (Adnkronos) - La crisi climatica rischia di compromettere la produzione alimentare per cui, nel 2050, 65 milioni di persone in più rischieranno di non avere abbastanza cibo. Senza politiche globali efficaci e condivise, l'aumento delle temperature potrebbe toccare in media i 3,2°C entro il 2100. Se da un lato i sistemi alimentari, dalla produzione al consumo, includendo anche lo spreco di cibo, sono corresponsabili di questo processo, generando fino al 37% delle emissioni di gas che alterano il clima, dall'altro risulta evidente che per invertire questa tendenza è necessario favorire anche un cambiamento nei comportamenti delle persone. Partendo da queste premesse, in vista della Giornata Mondiale dell'Ambiente (5 giugno), Fondazione Barilla annuncia l'avvio di una serie di iniziative orientate ad aumentare la consapevolezza su questi ...

