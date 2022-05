Camorra | guerra tra clan nel napoletano | 17 misure cautelari

(Di lunedì 16 maggio 2022) Napoli, auto rubate:per 17 persone per ricettazione e riciclaggio Napoli, 16 maggio 2022 - Arresti per associazione mafiosa, ricettazione, armi e traffico di stupefacenti da Napoli a ...

Napoli, auto rubate: misure cautelari per 17 persone per ricettazione e riciclaggio Napoli, 16 maggio 2022 - Arresti per associazione mafiosa, ricettazione, armi e traffico di stupefacenti da Napoli a ...I carabinieri hanno eseguito una misura cautelare a Napoli, Agrigento, Biella, Terni e Santamaria Capua Vetere nei confronti di 17 persone (4 in libertà, 11 già detenuti in carcere e 2 già agli ...Le indagini hanno documentato l'operatività dei "Rega" e degli "Esposito-Palermo" entrambi attivi sulle piazze delle spaccio a Brusciano ...Ricostruito il tentato omicidio di Fabio Equabile, avvenuto il 3 dicembre 2017 quando un commando armato composto da più persone ha esploso diversi colpi di arma da fuoco all’indirizzo dell’uomo, rima ...