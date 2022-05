Cammisecra (Enel): 'per decarbonizzare più elettricità e rinnovabili' (Di lunedì 16 maggio 2022) Roma, 16 mag. (Adnkronos) - "decarbonizzare l'economia oggi ha soltanto una soluzione: usare più elettricità e produrre elettricità utilizzando le rinnovabili. E' questa la soluzione; quindi la transizione energetica avviene tramite una decarbonizzazione dell'elettricità e usare elettricità per maggiori usi". Così Antonio Cammisecra, responsabile Global Infrastructure and Networks di Enel, nel suo intervento durante l'evento Net Zero Grid Day. "L'innovazione deve andare di pari passo con la sostenibilità, in Enel parliamo di Innovability, crasi di innovazione e sostenibilità perché vogliamo innovare ma andando verso l'obiettivo Net Zero" conclude. Leggi su iltempo (Di lunedì 16 maggio 2022) Roma, 16 mag. (Adnkronos) - "l'economia oggi ha soltanto una soluzione: usare piùe produrreutilizzando le. E' questa la soluzione; quindi la transizione energetica avviene tramite una decarbonizzazione dell'e usareper maggiori usi". Così Antonio, responsabile Global Infrastructure and Networks di, nel suo intervento durante l'evento Net Zero Grid Day. "L'innovazione deve andare di pari passo con la sostenibilità, inparliamo di Innovability, crasi di innovazione e sostenibilità perché vogliamo innovare ma andando verso l'obiettivo Net Zero" conclude.

