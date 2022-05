Camera 209 | testo del nuovo singolo di Alessandra Amoroso

Advertising

Sul palco della FINALE di #Amici21 la bellissima voce e la grinta di Alessandra Amoroso con la sua "Camera 209"! Camera 209. Fuori a mezzanotte. Alla spensieratezza e alla libertà. Alla distanza dai giudizi inutili e dalle inutili paranoie. Alla vita: bella

... che non significano superficialità, ma che consentono di vivere al massimo ogni istante della vita e goderne fino in fondo: questo è il messaggio contenuto in "" (Epic/Sony Music), il ...L'interprete salentina torna nel talent show che l'ha lanciata, aspettando il live a San ..."Camera 209", canzone up-tempo dal gusto dance, è il racconto di una notte spensierata ma al tempo stesso un inno all'indipendenza e alla capacità di liberarsi da quegli schemi mentali che ci ...“Quanto mi era mancata, questa maledetta felicità” … ritrovarsi, riscoprire quella sana leggerezza e quella spensieratezza, che non significano superficialità, ma che consentono di vivere al massimo o ...