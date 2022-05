Calendario ultima giornata Serie A calcio | quando si gioca | orari in contemporanea | canali tv | programma DAZN e Sky

(Di lunedì 16 maggio 2022) Scudetto, Europa e salvezza: sino all’ogni punto può determinare il destino dellaA 2021-2022. Milan e Inter continuano a non perdere terreno l’una dall’altra, con i rossoneri in testa a +2 sui cugini: basterà dunque anche un pareggio contro il Sassuolo ai ragazzi di Stefano Pioli per laurearsi Campioni d’Italia. Assodate le quattro squadre che parteciperanno alla prossima UEFA Champions League (Milan, Inter, Napoli e Juventus), sono ancora tutte in bilico le qualificazioni per Europa League e Conference League, anche se qualche verdetto potrebbe arrivare già oggi con i due posticipi della pen, Sampdoria-Atalanta e Juventus-Lazio. E ancora, lo scontro salvezza, che vede ormai coinvolte due sole squadre: Venezia e Genoa hanno aritmeticamente saluto la massima ...

Advertising

fisco24_info : Scudetto 2022, partite Milan e Inter domenica 22 maggio alle 18: (Adnkronos) - Il calendario dell'ultima giornata d… - kazuetifoviola : RT @acffiorentina: CALENDARIO | ?? L'ultima giornata di @SerieA: #FiorentinaJuventus 21/05/2022, 20:45CET #ForzaViola ?? #Fiorentina - infoitsport : Serie A, il calendario e orari dell’ultima giornata: Salernitana – Udinese domenica alle ore 21 - rtl1025 : ?? Appuntamento domenica 22 maggio alle 18 per il rush finale per lo #scudetto: la Lega di serie A ha infatti uffic… - sportface2016 : #SerieA 2021/2022: calendario, programma, orari e tv ultima giornata -

GIORNATA SERIE A 2021/2022 Venerdì 20 maggio ore 20.45 : Torino - Roma Sabato 21 maggio ore 17.15 : Genoa - Bologna ore 20.45 : Atalanta - Empoli ore 20.45 : Fiorentina - Juventus ...Appuntamento domenica 22 maggio alle 18 per il rush finale per lo scudetto: la Lega di serie A ha infatti ufficializzato ildell'giornata di campionato, fissando per quell'ora le partite Inter - Sampdoria e Sassuolo - Milan: sono gli unici due incontri in quella fascia oraria di una giornata che per il ...La Lega serie A ha comunicato il calendario dell'ultima giornata di campionato, la 38esima, che si giocherà tra venerdì 20 e domenica 22 maggio.Scudetto, Europa e salvezza: sino all'ultima giornata ogni punto può determinare il destino della Serie A 2021-2022. Milan e Inter continuano a non perdere terreno l'una dall'altra, con i rossoneri in ...