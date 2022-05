Calciomercato Torino, i granata puntano il portiere della Premier! (Di lunedì 16 maggio 2022) Il Calciomercato si avvicina e il Torino è alla ricerca di un nuovo portiere. Il ds del Torino, Vagnati, ha un nome tra i primi della lista: si tratta dell‘italiano Pierluigi Gollini. Il portiere, in prestito al Tottenham da luglio 2021, non sarà riscattato dagli inglesi e tornerà all’Atalanta a fine giugno. Gollini ha trovato poco spazio quest’anno: zero presenze in Premier League e solo qualche partita in Conference League e nelle varie Coppe Nazionali, per un totale di 10 presenze in stagione. Pierluigi Gollini Tottenham Per Gollini sarebbe un’opportunità per ritrovare la continuità che gli sta mancando in Premier League. Secondo quanto scrive Tuttosport, oltre al nome di Gollini ci sono altre due alternative: Cragno del Cagliari e Meret del Napoli. La situazione del ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 16 maggio 2022) Ilsi avvicina e ilè alla ricerca di un nuovo. Il ds del, Vagnati, ha un nome tra i primilista: si tratta dell‘italiano Pierluigi Gollini. Il, in prestito al Tottenham da luglio 2021, non sarà riscattato dagli inglesi e tornerà all’Atalanta a fine giugno. Gollini ha trovato poco spazio quest’anno: zero presenze in Premier League e solo qualche partita in Conference League e nelle varie Coppe Nazionali, per un totale di 10 presenze in stagione. Pierluigi Gollini Tottenham Per Gollini sarebbe un’opportunità per ritrovare la continuità che gli sta mancando in Premier League. Secondo quanto scrive Tuttosport, oltre al nome di Gollini ci sono altre due alternative: Cragno del Cagliari e Meret del Napoli. La situazione del ...

