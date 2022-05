Calciomercato Roma | Mourinho vuole un giocatore della Premier | dallo United!

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 16 maggio 2022) Lasta per affrontare una finale importantissima per chiudere la stagione con un trofeo e tanta soddisfazione. La società, però, ha già gli occhi al futuro ed è alla ricerca di un centrocampista. Secondo il Corriere dello Sport, il primo nome sulla lista è quello di Nemanja Matic, il centrocampista del Manchester United piace molto a. Nemanja Matic UnitedL’allenatoreconosce bene il regista dello United, avendolo già allenato al Chelsea e proprio nei Red Devils. Il contratto è in scadenza a giugno 2023 elo accoglierebbe volentieri nella sua squadra. L’alternativa al centrocampista serbo sarebbe Maxime López del Sassuolo. Il calciatore, classe 1997, sta per concludere una stagione importante con i neroverdi. Asia Di Palma