Calciomercato Roma | altro che Dybala | Mourinho punta un altro big

Leggi su serieanews

(Di lunedì 16 maggio 2022) Lapianifica le mosse in vista della prossima sessione del mercato. Nel mirino giallorosso, oltre a, è finito anche untop. Lapianifica le prossime mosse in vista della sessione estiva del mercato. José, alla luce dei deludenti risultati conseguiti in campionato, è stato chiaro: per crescere serviranno giocatori di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.