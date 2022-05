(Di lunedì 16 maggio 2022) Il ds granata conferma che il croato non sarà riscattato- Josipnon giocherà nel2022 - 23. Il ds Davideha confermato che il calciatore, arrivato in prestito dal ...

Advertising

Gazzetta_it : Colpo grosso Juve, il nome è Pogba: ecco perché a Torino ci credono - SkySport : ULTIM'ORA LEGA CALCIO, TORINO-ROMA SARÀ GIOCATA IL 20 MAGGIO Spostamento gara su richiesta del club giallorosso… - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Torino, Vagnati 'Brekalo non vuole rimanere' - sportface2016 : #Torino, #Vagnati: “#Brekalo ha deciso di non continuare con noi” - StefaniaStefyss : RT @JuventusUn: #Pogba -#Juve, #Paganini svela: «Raiola a novembre mi disse questo» LA VERITA??' ? -

...30 Frosinone - Pisa 1 - 2 20:30 Lecce - Pordenone 1 - 0 20:30 Brescia - Reggina 3 - 0 20:30 Benevento - SPAL 1 - 2 20:30 Ascoli - Ternana 4 - 1- SERIE A 15:00- Napoli 0 - 1 18:00 ...C'era una volta ildi domenica alle tre. Una sensazione che i tifosi di Inter e Roma, in questa stagione, non ... mentre i giallorossi saranno impegnati in casa delvenerdì sera, così da ...Calciomercato Torino / La società granata non ha esercitato la clausola ... con diritto di riscatto a favore dei granata fissato a 11 milioni di euro. (Europa Calcio) Josip Brekalo non rimarrà in ...(ANSA) - TORINO, 16 MAG - "Oggi è il tuo giorno e da oggi comincerai a mancare a questa squadra, a questi colori, a questo spogliatoio. Sei stato un esempio, una guida, un fratello, un amico". Sui ...