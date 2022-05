Calcio: stampa spagnola, Mbappé si è accordato con il Real Madrid (Di lunedì 16 maggio 2022) Madrid, 16 mag. - (Adnkronos) - Kylian Mbappé sarà un giocatore del Real Madrid dalla prossima stagione. "Mbappé dice sì al Real", titola 'Marca' sostenendo che il 23enne attaccante francese e il club di Perez hanno raggiunto l'accordo la scorsa settimana, nonostante la pressioni ricevute per rimanere a Parigi. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022), 16 mag. - (Adnkronos) - Kyliansarà un giocatore deldalla prossima stagione. "dice sì al", titola 'Marca' sostenendo che il 23enne attaccante francese e il club di Perez hanno raggiunto l'accordo la scorsa settimana, nonostante la pressioni ricevute per rimanere a Parigi.

