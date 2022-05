Calcio: Liverpool, Klopp 'Non mi aspetto che City perda altri punti' (Di lunedì 16 maggio 2022) Il tecnico non crede al ribaltone nell'ultima giornata di Premier Liverpool (INGHILTERRA) - Jurgen Klopp mette le mani avanti: che il Manchester City, dopo il rocambolesco 2 - 2 col West Ham, possa ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 16 maggio 2022) Il tecnico non crede al ribaltone nell'ultima giornata di Premier(INGHILTERRA) - Jurgenmette le mani avanti: che il Manchester, dopo il rocambolesco 2 - 2 col West Ham, possa ...

Advertising

sportface2016 : #Liverpool , #Klopp : “Non è vero che tutti tifano per il nostro titolo come dice #Guardiola , ma capisco sia diffi… - sportface2016 : #Liverpool, #Klopp: 'Non mi aspetto che il #ManchesterCity perda altri punti' - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Liverpool, Klopp 'Non mi aspetto che City perda altri punti' - mrandroid02 : 'Mbappé ha rifiutato le avances del Liverpool' - biax1993b : @CinicoMilanista @90ordnasselA Pure con una lega calcio normale ,visto il calendario vergognoso dopo Natale col Liverpool in mezzo -