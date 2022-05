Calcio, Europei Under 17: il calendario dell’Italia (Di lunedì 16 maggio 2022) Il calendario completo dell’Italia agli Europei Under 17 di Calcio. Sarà l’Israele ad ospitare la rassegna continentale in programma dal 16 maggio al 1° giugno. Gli Azzurri di Bernardo Corradi sono stati inseriti nel Gruppo A insieme a Germania, i padroni di casa dell’Israele e Lussemburgo, ed esordiranno lunedì 16 maggio alle ore 16.30 contro la formazione tedesca. Giovedì 19 torneranno in campo per affrontare la formazione di casa alle ore 19, mentre domenica 22 chiuderanno il Girone contro il Lussemburgo. Obiettivo prime due posizioni per accedere alla fase ad eliminazione diretta. Diretta tv – Le partite saranno trasmesse in diretta tv sui canali RaiSport, mentre lo streaming sarà disponibile su RaiPlay. calendario Lunedì 16 maggioore 16.30: Italia-Germania Giovedì 19 maggioore ... Leggi su sportface (Di lunedì 16 maggio 2022) Ilcompletoagli17 di. Sarà l’Israele ad ospitare la rassegna continentale in programma dal 16 maggio al 1° giugno. Gli Azzurri di Bernardo Corradi sono stati inseriti nel Gruppo A insieme a Germania, i padroni di casa dell’Israele e Lussemburgo, ed esordiranno lunedì 16 maggio alle ore 16.30 contro la formazione tedesca. Giovedì 19 torneranno in campo per affrontare la formazione di casa alle ore 19, mentre domenica 22 chiuderanno il Girone contro il Lussemburgo. Obiettivo prime due posizioni per accedere alla fase ad eliminazione diretta. Diretta tv – Le partite saranno trasmesse in diretta tv sui canali RaiSport, mentre lo streaming sarà disponibile su RaiPlay.Lunedì 16 maggioore 16.30: Italia-Germania Giovedì 19 maggioore ...

