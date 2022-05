Calcio: De Zerbi, 'mio futuro? Vediamo in ucraina, poi precedenza ritorno in Italia' (Di lunedì 16 maggio 2022) Roma, 16 mag. (Adnkronos) - "Il mio futuro? Adesso voglio aspettare di capire cosa ne sarà del campionato ucraino: se riparte, quando riparte e dove riparte perché non è detto che lo facciano in ucraina, potrebbe essere trasferito in un altro Paese. È una situazione di attesa per capire cosa sarà, sia a livello di vita quotidiana in ucraina, a cui sono legato, che dal punto di vista lavorativo. Dobbiamo capire se riprenderà il campionato e se lo farà in tempi brevi, perché i campionati stanno finendo e le stagioni riprenderanno a breve". Sono le parole di Roberto De Zerbi, allenatore dello Shakhtar Donetsk, a margine della cerimonia di consegna del Premio Bearzot nel Salone d'onore del Coni. "Mi piacerebbe iniziare a capire cosa fare perché sono passati tre mesi, il desiderio è di tornare ad allenare. Anche in ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) Roma, 16 mag. (Adnkronos) - "Il mio? Adesso voglio aspettare di capire cosa ne sarà del campionato ucraino: se riparte, quando riparte e dove riparte perché non è detto che lo facciano in, potrebbe essere trasferito in un altro Paese. È una situazione di attesa per capire cosa sarà, sia a livello di vita quotidiana in, a cui sono legato, che dal punto di vista lavorativo. Dobbiamo capire se riprenderà il campionato e se lo farà in tempi brevi, perché i campionati stanno finendo e le stagioni riprenderanno a breve". Sono le parole di Roberto De, allenatore dello Shakhtar Donetsk, a margine della cerimonia di consegna del Premio Bearzot nel Salone d'onore del Coni. "Mi piacerebbe iniziare a capire cosa fare perché sono passati tre mesi, il desiderio è di tornare ad allenare. Anche in ...

Advertising

TV7Benevento : Calcio: De Zerbi, 'mio futuro? Vediamo in ucraina, poi precedenza ritorno in Italia' - - Fantacalcio : De Zerbi: 'Ho il permesso di trovare squadra. Il Milan merita lo Scudetto' - Luxgraph : De Zerbi sul popolo ucraino: 'Lotta con orgoglio per la propria terra' - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: il 'Bearzot' a De Zerbi, vorrei esser ricordato come lui 'Era un dovere restare accanto a miei giocatori in Ucraina' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PREMIO - De Zerbi vince il 'Bearzot': 'Vorrei essere ricordato come lui' -