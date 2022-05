Calciatrici | da oggi professioniste dello sport al femminile

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 16 maggio 2022) Giornata storica non solo per il calcioitaliano, ma per l’intero movimento calcistico del paese. Il calcio, dall’anno prossimo, finalmente diventa professionistico. Una decisione che era attesa da molto tempo e che si era fatta sempre più urgente. Il movimento calcistico in rosa sta crescendo a ritmi serrati e la necessità di una regolamentazione della Serie A di calciocome professionistica era diventata più che impellente. Dalla prossima stagione, le 12 squadre di Serie A schiereranno in campo solo ed esclusivamente. Nelle sedi delle istituzioni, dove si è prima votato e poi ufficializzato il resoconto della votazione, c’era molto entusiasmo per questo storico cambio di direzionenei confronti del ...