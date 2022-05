Cagliari-Inter 1-3, il film della partita: Lautaro, doppietta | VIDEO (Di lunedì 16 maggio 2022) Cagliari-Inter 1-3 alla 'Unipol Domus': rete di Matteo Darmian e doppietta di Lautaro Martínez per la squadra di Simone Inzaghi. Nerazzurri ancora in corsa per lo Scudetto. Nel VIDEO di 'GazzettaTV', dunque, le foto più belle della partita... Leggi su pianetamilan (Di lunedì 16 maggio 2022)1-3 alla 'Unipol Domus': rete di Matteo Darmian ediMartínez per la squadra di Simone Inzaghi. Nerazzurri ancora in corsa per lo Scudetto. Neldi 'GazzettaTV', dunque, le foto più belle...

Advertising

Inter : ?? | PARTENZA In viaggio verso Cagliari ?? #ForzaInter #InterCagliari - SerieA : L'@inter vince a Cagliari e tiene aperto il discorso scudetto! ?? #CagliariInter #SerieATIM?? #WeAreCalcio - MatteoBarzaghi : Steven Zhang arrivato nel ritiro dell’Inter a Cagliari @SkySport #zhang @APaventi - FCIM1908Arjel : RT @Inter___nos: Perisic segna ma l’arbitro ha fischiato uno scontro tra due del Cagliari. Episodio per nulla diverso da quello di Spezia-M… - IriBech : RT @SergVessicchio: A CAGLIARI ENNESIMO AIUTO STAGIONALE,SCANDOLOSO IL CAMMINO DELL’INTER NESSUN ROSSO IN 40 PARTITE -