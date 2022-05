Caccia al biglietto, i tifosi del Milan mandano in tilt il sito del Sassuolo (Di lunedì 16 maggio 2022) Il sito del Sassuolo è fuori uso. Aspettando novità sui biglietti per il match decisivo dell’ultima giornata (LEGGI QUI), la ricerca spasmodica di informazioni dei tifosi rossoneri ha mandato in tilt il sito del club neroverde. “Impossibile raggiungere il sito”, si legge. Ancora nessuna novità su prezzi e modalità di vendita della partita del Mapei Stadium, ma è facile immaginare che lo stadio sarà interamente a tinte rossonere per l’ultimo capitolo di un testa a testa con l’Inter. Lo Scudetto torna all’ultima giornata come non accadeva dal 2010. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 16 maggio 2022) Ildelè fuori uso. Aspettando novità sui biglietti per il match decisivo dell’ultima giornata (LEGGI QUI), la ricerca spasmodica di informazioni deirossoneri ha mandato inildel club neroverde. “Impossibile raggiungere il”, si legge. Ancora nessuna novità su prezzi e modalità di vendita della partita del Mapei Stadium, ma è facile immaginare che lo stadio sarà interamente a tinte rossonere per l’ultimo capitolo di un testa a testa con l’Inter. Lo Scudetto torna all’ultima giornata come non accadeva dal 2010. SportFace.

